شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر خارجي لـ"قضاة الملاعب" في صربيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُواصل لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم تحضيراتها لتجهيز قضاة الملاعب للموسم الكروي الجديد 2020-2021 الذي سينطلق اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل،حيث قامت اللجنة بوضع برنامج متكامل للحكام بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة من خلال إقامة عدد الدورات والورش والندوات التحكيمية وأداء تدريبات لياقة بدنية باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة وذلك عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد .

وأنهت اللجنة كافة الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر خارجي للحكام للفترة من 10 حتى 25 أغسطس/آب الجاري في صربيا بمشاركة 67 حكماً من حكام الفريق الأول،حيث يشمل المعسكر إقامة مجموعة من المحاضرات تحت إشراف نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وتدريبات بدنية وإدارة عدد من المباريات الودية للأندية والفرق التي تقيم معسكراتها في صربيا .

كما اعتمدت اللجنة إقامة دورة تقنية الفيديو (فار) خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2020 لجميع حكام الفريق الأول ، حيث تم توجيه الدعوة للمحاضر الدولي والمدير الفني لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ديفيد إليراي للإشراف على محاور هذه الدورة التي سيتم خلالها مناقشة كافة المستجدات الخاصة بالتقنية مع استعراض عدد للحالات التحكيمية .

وقررت اللجنة كذلك إقامة معسكر داخلي لحكام المجموعة الثانية والحكام الواعدين خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس 2020 ، ومعسكرات داخلية أخرى لحكام المراحل السنية والمستجدين على ثلاثة مجموعات وذلك في شهر سبتمبر/أيلول المقبل إلى جانب عقد ورشة عمل لمقيمي الحكام قبل بداية الموسم .

وقال علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام أن برنامج إعداد الحكام للموسم الجديد يسير حسب الخطة التي وضعتها اللجنة بالتنسيق مع إدارة الحكام بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة للحكام خاصة بعد فترة من التوقف نتيجة جائحة كورونا،مؤكداً حرص واهتمام مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالصافرة الإماراتية .

وأضاف البدواوي أن اختيار صربياً مقراً لإقامة المعسكر جاء كذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة كما هو الحال لمعسكر المنتخب الوطني الأول ، مشدداً على أن اللجنة وضعت كافة الاحتياطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في بروتوكول العودة إلى التدريبات .

وأشاد رئيس لجنة الحكام بتعاون قضاة الملاعب والتزامهم بالبرامج التي تم وضعها وحرصهم على أداء التدريبات بكل جدية وحضورهم المميز والإيجابي في الورش والدورات التي ينظمها الاتحاد وكذلك الاتحاد الآسيوي بالنسبة للحكام الدوليين ، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية أن تكون جميع القوانين واللوائح واضحة للجميع .