شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الشارقة تضم الأمريكي دواين جاكسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضم فريق الشارقة لكرة السلة المحترف الأمريكي دواين جاكسون، قادماً من فريق سيجال بريشتينا بطل كوسوفو، ليحل بديلاً لمواطنه صانع الألعاب أودي باسيت، وبذلك يكمل اللاعب الجديد الملقب بـ«دي جيه D J» عقد المحترفين الأجانب بالفريق، مرافقاً للأمريكي تايلور ويلكرسون، استعداداً لاستكمال استحقاقات الموسم الحالي 2019-2020، حيث يتأهب الشارقة لخوض نصف نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة 11 سبتمبر المقبل.

وأعرب دواين جاكسون «30 عاماً» عن سعادته بالتواجد لأول مرة مع ناد خليجي واسم معروف مثل نادي الشارقة، وأكد أن لديه طموحاً كبيراً مع الشارقة من أجل تحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير.

وسبق لـ«دي جيه D J» اللعب في الدوري اللبناني لمدة 6 سنوات لأندية الهومنتمن والشانفيل ونادي الرياضي بيروت، ويعتبر دواين أحد أفضل أجانب الدوري اللبناني في السنوات الأربع الأخيرة، إذ قدم أرقاماً مميزة مع الفرق التي لعب لها.

وقال محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية: «نبذل جهوداً كبيرة على مدار الفترة الماضية لتجهيز جميع فرق النادي تحضيراً لاستئناف النشاط الرياضي، كما تحرص إدارة النادي على تدعيم صفوف فريق رجال كرة السلة بمحترف على مستوى عال، يناسب طموحات وأهداف الفريق الساعي للمنافسة على الألقاب».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلة الشارقة تضم الأمريكي دواين جاكسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.