شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يعلن ضم رولي بونيفاسيا ويدشن معسكره في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

نجح الفجيرة في التعاقد رسمياً مع اللاعب رولي بونيفاسيا (28 عاماً) لاعب ارتكاز منتخب كوراساو والفيصلي السعودي في صفقة انتقال حر، ليصبح أول صفقات الذئاب للاعبين الأجانب في الموسم الكروي الجديد، ومن المنتظر وصول اللاعب مطلع الأسبوع المقبل للانخراط في تدريبات الفريق.

على خط آخر، دشن فريق الكرة، المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي عبر معسكره الداخلي بفندق نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، والذي يستمر حتى الـ12 من الشهر الجاري، ليكون الانتقال بعدها للمرحلة الثالثة التي تتضمن خوض عدد من المباريات التجريبية.

وأكد ناصر اليماحي، رئيس شركة الكرة بنادي الفجيرة حرص النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح من أجل تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات الجماهير الفجراوية، مشيراً إلى أن المعسكر الداخلي فرضته الظروف الصحية بعد جائحة كورونا وتعثر إقامة معسكر تدريب خارجي.

وفيما يخص استكمال ملف اللاعبين الأجانب بعد إنهاء خدمات الثلاثي البرازيلي فرناندو جابرايل ومواطنيه جوناثان وجيفيرسون، أشار اليماحي إلى أن هناك العديد من الأسماء المطروحة على طاولة المدرب جوران، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها؛ حيث يحتاج الفريق إلى لاعبين على مستوى عال لتحقيق الإضافة المرجوة.

وأعرب الصربي جوران، مدرب الفريق عن ارتياحه لسير الإعداد، خاصة بالنسبة للمرحلة الأولى والتي كان التركيز خلالها على الجوانب البدنية بشكل يومي في ظل فترة التوقف الطويلة، فضلاً عن التدريبات الخططية والتكتيكية، مبدياً تفاؤله بالدعم الكبير الذي توفره إدارة النادي وروح الحماس والمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء الفريق.