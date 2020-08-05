شكرا لقرائتكم خبر عن بودنهولزر ودونوفان مدربا العام في دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز مايك بودنهولزر مدرب ميلووكي باكس، وبيلي دونوفان مدرب أوكلاهوما سيتي ثاندر، جائزة مدربي العام، من قبل رابطة مدربي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتشارك المدربان الجائزة نتيجة تصويت قريب حلّ فيه نيك نورس مدرب تورونتو رابتورز، حامل اللقب ثالثاً، بفارق صوت واحد عن الفائزين.

ويتم اختيار الفائز كل موسم بحسب تصويت مدربي الأندية الثلاثين المشاركة في دوري «إن بي ايه»، بحيث يصوّت كل مدرب لشخص واحد.

وارتكز تصويت هذه السنة على المباريات التي أقيمت حتى 11 مارس/ آذار الماضي، عندما توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال ريك كارلايل مدرب دالاس مافريكس، ورئيس رابطة المدربين، إن بودنهولزر نال الجائزة للموسم الثاني توالياً، بعد قيادته ميلووكي إلى تحقيق أفضل رصيد هذا الموسم.

فيما تشارك معه دنوفان الجائزة بعد قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في مواسمه الخمسة الأولى.

وقال كارلايل في بيان «تهانينا لمايك بودنهولزر وبيلي دونوفان على هذا التقدير المرموق».

وانضم بودنهولزر إلى المدرّبين العمالقة دون نلسون، بات رايلي وجريج بوبوفيتش الذين أحرزوا الجائزة ثلاث مرات.

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