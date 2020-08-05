شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين لحمدان بن راشد بطل كأس الوثبة ستاليونز ببلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «الأمين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بطلاً للجولة 22 من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، والتي أقيمت الاثنين بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتفوق البطل على 11 خيلاً تنافست على الجائزة البالغة 10 آلاف درهم، وقاده للفوز الفارس ستيفان برو، بإشراف المدرب جيمس أوين، وحل ثانياً رفيقه في الإسطبل «إماراتي» بقيادة هيلين ستيف.

وعلى صعيد آخر تطمح المهرة «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى لقب سباق الجولة 24 من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، الذي يحتضنه مضمار لاتست دو بوش الفرنسي الأربعاء.

وخاضت «المحبوبة» البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «مجاني» والفرس «أمان»، 7 سباقات حلت خلالها 5 مرات في الميزان، وتسعى لتسجيل فوزها الأول في مسيرتها.

وتنافسها على اللقب المهرة «نينوى» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة انتوني كراستوس، و«بيتيت برنسيس» لدلاكيف كاهوب، وبإشراف او تريجودت، وبقيادة مايكل فورست.

وتقام السلسلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيول العربية.

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