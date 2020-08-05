شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للكيك بوكسينج في أبوظبي ودبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عن تنظيم «بطولة الامارات K1 للكيك بوكسينج» للمحترفين، والتي تقام لأول مرة على مستوى الدولة، يوم 18 سبتمبر المقبل، بمنتجع ونادي الفرسان في العاصمة أبوظبي، كما تقام أيضاً في 20 نوفمبر المقبل بمدينة دبي، وسط مشاركة عالمية ومحلية لنجوم اللعبة.

وعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، والذي أكد أن الاتحاد يسعى إلى تنظيم بطولة ناجحة على كافة المستويات الفنية والتنظمية.

وأكد المهيري مشاركة 20 لاعباً محترفاً حتى الآن من ضمنهم 4 من لاعبي المنتخب الوطني بالإضافة إلى 16 لاعباً من جنسيات أخرى، وقال: «ما زال باب التسجيل مستمراً للمشاركة في البطولة، والفترة الأولى من التسجيل شهدت مشاركة لاعبين محترفين ما يسهم في ارتفاع مستوى البطولة التي يشرف على إدارة مبارياتها طاقم تحكيم إماراتي وعربي ممن لديهم الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه البطولات».

وأشار المهيري إلى حرص الاتحاد على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي سيعمل الاتحاد على تنفيذها قبل موعد انطلاقة منافسات البطولة الكبيرة.

وكشف عن خطط الاتحاد الطموحة في نشر اللعبة وسط الهواة في جميع إمارات الدولة، لافتاً إلى تنظيم تصفيات في جميع الإمارات بطرق جديدة ومبتكرة لاختيار المواهب، إضافة إلى دعم الأندية الخاصة في الدولة بتنظيم دورات في التدريب والتحكيم وغيرها من أجل تطوير المواهب من المواطنين والمقيمين.

واختتم المهيري موضحاً أن الهدف من إقامة هذه البطولات هو اكتشاف عناصر جديدة في رياضة المواي تاي والكيك بوكسينج بهدف ضمهم إلى تشكيلة المنتخب الوطني لتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وأيضاً لاكتساب خبرات جديدة ورفع مستوى اللاعبيين.

ويسبق البطولة إقامة دورة للحكام بإشراف دولي، كما توجد خطة من قبل الاتحاد لمزيد من الاهتمام في الموسم الجديد بالمراحل السنية، وتتجه النية لإقامة بطولات على مستوى المناطق على مستوى الدولة بهدف اكتشاف المواهب لمزيد من الاهتمام.