شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب أربعة لاعبين وثلاثة إداريين من منتخب سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي، الثلاثاء، عن إصابة أربعة لاعبين، وثلاثة إداريين، من منتخب سوريا الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، خلال المعسكر التدريبي في مدينة حلب.

وقال البيان: «كشفت الفحوص التي أجريت للاعبي المنتخب الوطني وللكادر الفني والإداري، الاثنينن عن إصابات عدة بفيروس كورونا، وهم كل من اللاعبين: مارديك مردكيان (حطين)، ومحمد عنز وأحمد الأشقر وأحمد الأحمد (الاتحاد)، ومن الكادر الفني والإداري: عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد، وبناء عليه تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيداً عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم».

وكان منتخب سوريا بدأ بلاعبيه المحليين، الاثنين، معسكراً تدريبياً في حلب بقيادة المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول، استعداداً لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب سوريا المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة التامة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفلبين، و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لغوام.

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