«رديف خورفكان» يدشن تجمعه بقيادة بدر صالح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

دشن فريق الرديف بنادي خورفكان لكرة القدم تجمعه الداخلي بقيادة المدرب الوطني بدر صالح، وذلك استعداداً لاستحقاقات الموسم الكروي المرتقب 2020-2021.

وأكد بدر صالح أنه بالتنسيق مع إدارة النادي يتطلع إلى بناء فريق قوي من اللاعبين القادرين على دعم صفوف الفريق الأول في المواسم المقبلة، إضافة إلى الظهور بشكل جيد في الموسم الحالي.

وحول توليه تدريب الفريق الرديف بعد أن سبقت له قيادة الفريق الأول والعديد من أندية الدولة إلى جانب المنتخبات الوطنية، أشار صالح أن هذا ليس تنازلاً، وليست لديه مشكلة في تدريب أي فريق بالنادي. وقال: «هذا بيتي، وأنا مدرب أحب العمل وتقديم خبراتي ومساعدة الشباب والموهوبين في إبراز قدراتهم».

ونوه بدر صالح بأن إدارة خورفكان وشركة الكرة تعملان بجد من أجل تطوير الفريق الأول، والتأسيس لعمل كبير في الفرق الأخرى والمراحل السنية، وهدفهم خدمة النادي بإخلاص وتجرد، معتبراً أن الأجواء مهيأة في خورفكان للعمل المثالي.