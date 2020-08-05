ديفيس يقود ليكرز إلى صدارة الغربية في دوري السلة الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل أنتوني ديفيس 42 نقطة، وقاد لوس أنجلوس ليكرز إلى ضمان صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفوزه على يوتا جاز 116-108 في أورلاندو.

ورد ليكرز، بعد صدمة خسارته السبت أمام تورونتو رابتورز حامل اللقب، بأداء قوي أمام تشكيلة يوتا الموهوبة.

وهذه المرة الأولى منذ عام 2010 يضمن ليكرز صدارة منطقته الغربية، عندما قاده نجمه الراحل كوبي براينت الذي قضى مطلع السنة بحادث تحطم طائرة مروحية، إلى اللقب المرموق.

وإلى نقاطه الغزيرة، أضاف ديفيس 12 متابعة، 4 تمريرات حاسمة و3 سرقات.

في المقابل، أنهى زميله «الملك» ليبرون جيمس المباراة برصيد 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة، لينجح ليكرز في تخطي عناد يوتا.

وقال ديفيس: «مع كل ما مررنا به هذا الموسم، يعني لنا الكثير أن نحرز المركز الأول في الغرب، لكننا لم ننته بعد».

ديفيس الذي سجل 23 نقطة في الشوط الأول، أصبح أول لاعب من ليكرز منذ براينت يسجل 20 نقطة أو أكثر في الشوط الأول في 20 مباراة، وتابع ديفيس: «أن أكون في فئة واحدة معه فهذا يعني الكثير لي».

وكانت منافسات الدوري قد علّقت في مارس الماضي بسبب فيروس «كوفيد -19»، قبل استكمالها وفق صيغة معدلة في «فقاعة» أورلاندو بولاية فلوريدا، وبمشاركة 22 فريقاً من أصل 30 هي عدد فرق الـ«إن بي إيه».