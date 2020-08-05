شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020 ، الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة ، ومن أبرزها بن شرقي وأوناجم يعودان إلي القاهرة غدا من أجل الانضمام للزمالك ، واتحاد الكرة يؤجل مباراة الإنتاج ونادي مصر بسبب كورونا، وتلقى اليود يانج عرض اوربى ضخم ، و مفاجأة رمضان صبحي مُهدد بالغياب عن الأهلي أمام إنبي .

لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني والإداري للفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالي للكشف عن فيروس كورونا، يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد حسن: عرض أوروبي ضخم للمالى أليو ديانج

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرضا كبيرا من أحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" ديانج ينتظر عرضا من أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهذا بناء على كلام مع وكيل أعماله".

وأضاف: " وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة في أورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية

عمرو الجنايني: لا تعديل في عقوبة كهربا وحكام أجانب لمباراة القمة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة المسابقات الحالية هي من ستضع جدول الموسم الجديد بعد مد فترة عمل اللجنة الخماسية، وقال الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الموسم القادم سيكون تحت إدارة اتحاد كرة القدم الجديد، ولجنة المسابقات الحالية برئاسة حسام الزناتي هي من ستضع الجدول الخاص بالموسم الجديد".

Advertisements

الاتحاد السكندرى يعلن سلبية المسحة الاستثائية

أعلن مسولو الاتحاد السكندرى عن سلبية المسحة الاستثنائية التى تم سحبها أمس وقبل الودية الأخيرة أمام حرس الحدود اليوم ، وكان طلعت يوسف قد اشترط إجراء المسحة للاطمئنان على الجميع، خاصة أن المسحة السابعة أظهرت وجود ثلاث حالات، لاعبين اثنين وإدارى، ومن المفترض أن الجميع كان متواجدا معهم خلال الأيام الأخيرة وقبل إجازة العيد مباشرة، لذلك فضل طلعت يوسف عمل المسحة للاطمئنان على الجميع

سعفان الصغير : عودة المسابقة سريعا لإرضاء أندية بعينها

كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى أن ضيق الوقت يشكل أزمة ، خاصة وأن عوة المسابقة بشكل سريع لإرضاء أندية بعينها ، وكان يجب الإعداد لإنطلاق الدورى بشكل أفضل .

وقال سعفان في تصريحات لموقع الإسماعيلى أن الفريق يستعد بكل قوة، لمباريات الدورى ، والتي يستهلها بمواجهة المصرى يوم 14 من الشهر الجارى، متمنيا أن تكون مواجهة المصري بداية الطريق لعودة الانتصارات".

كارتيرون يستقر على بدائل بن شرقى وأوناجم أمام المصرى

يواصل الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام بعد غدٍ، الخميس، على استاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التي جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يواصل الزمالك حاليًا تدريباته في معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ يوم السبت الماضى استعدادًا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد برج العرب أيضًا في بطولة الدورى.

محمد محسن أبوجريشة: أغلقنا باب رحيل لاعبي الإسماعيلي حتى الحصول على بطولة

أكـد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الدراويش يواصلون الاستعداد بقوة لاستئناف مسابقة الدوري، وقال أبوجريشة عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الفترة الماضية بدأنا الاستعداد بشكل جيد، وحصلنا على اجازة 48 ساعة في العيد، ونستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 14 أغسطس".