شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالجبلاية مع المراقبين الطبيين لمباريات الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات اجتماعا مع المراقبين الطبيين المكلفين بالتواجد في مباريات الدوري الممتاز وكان اتحاد الكرة قد اعتمد 20 طبيبًا ليتواجدوا في المباريات كمراقب طبي لمتابعة تطبيق الإجراءات الطبية في المباريات.

وقال محمد سلطان أن المراقب الطبي سيقوم بالتأكد من سلامة أعضاء الفرق سواء لاعبين أو أجهزة فنيه من خلال كشف مسجل به الحالات السلبية والإيجابية بكل فريق .

كما سيقوم بالتأكد من قياس درجة الحرارة للاعبين الأجهزة الفنية وجميع المتواجدين فى الملاعب بالإضافة إلي التأكد من الحفاظ علي التباعد بين اللاعبين البدلاء وعددهم 9 لكل فريق والجهاز الفني وعددهم 6 لكل فريق وتعقيم الملعب والأدوات الرياضية وغرف خلع الملابس وأتوبيسات الفريقين وارتداء جميع المتواجدين داخل الملعب للكمامات سواء لاعبين البدلاء أو الأجهزة الفنية أو المصورين التلفزيون والتابعين للمؤسسات الصحفية .

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وفي حالة عدم التزام اي لاعب أو مدرب بالاجراءات الاحترازية يتم تسجيل ذلك في تقرير المباراة الذي يسلم لإدارة المسابقات لاتخاذ العقوبات المناسبة .

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق انه سيتم عقد جلسة مع اللجنة الخماسية وحسام الزناتي والدكتور محمد سلطان من أجل وضع لائحة للعقوبات التي ستنفذ في حالة عدم التزام الفرق بالاجراءات الاحترازية كما أكدت علي أنه سيتم عمل مسحات لمراقبي لجنة المسابقات للاطمئنان علي سلامتهم .

وقالت إن اللجنة حريصه علي استكمال المسابقة دون اي مشاكل او معوقات وباحترافية ومرونه في التعامل حتي ينتهي الموسم بشكل جيد .