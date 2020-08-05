أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، حمدي فتحي ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من كورونا

حمدي فتحي ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من كورونا

انتظم حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشارك حمدي فتحي في المران الجماعي بعد ظهور سلبية عينة كورونا، التي أجراها خلال الساعات الماضية.