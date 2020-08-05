أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، حمدي فتحي ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من كورونا
حمدي فتحي ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من كورونا
انتظم حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشارك حمدي فتحي في المران الجماعي بعد ظهور سلبية عينة كورونا، التي أجراها خلال الساعات الماضية.
مفاجأة .. رمضان صبحي مُهدد بالغياب عن الأهلي أمام إنبي
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء، خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في 30 يونيو الماضي.
الأهلي يُحدد ستاد القاهرة ملعباً لمواجهة الوداد المغربي في دوري الأبطال
حدد مسئولو النادي الأهلي ملعب ستاد القاهرة لاستضافة مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا، وطلب الأهلي من الاتحاد الافريقي إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما أكد الكاف أن المواعيد المُحددة هي الثالثة عصراً أو السادسة أو الثامنة مساء، واختار مسئولو الأهلي يوم 3 أكتوبر كموعد لإقامة مباراة الإياب، ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.
الأهلي يُجري مسحة للاعبيه الجمعة وفايلر يُلقي محاضرة في التتش
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني سوف يخضعون لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، التي تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
على درويش: استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الدوري وأفريقيا
أكد اللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة ، أن الاستاد جاهز علي استضافة مباريات الأهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا ، مشيراً إلي أن أرضية الملعب أصبحت جاهزة لاستضافة مباريات الدوري المصري المقرر انطلاقه الخميس المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من زراعة البذور الصيفية في الفترة الماضية .
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