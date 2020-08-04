شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: عرضًا أمريكيًا لضم «شيكابالا وحسام عاشور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، عن تلقيه عرضًا أمريكيًا لمحمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال عبدالغني فى برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": «تلقيت عرض من أحد الأصدقاء فى أمريكا لخوض شيكابالا تجربة إحتراف فى الدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة فى "بوسطن" وتم التواصل بي بصفتي رئيس جمعية اللاعبين المحترفين».
وأضاف: «العرض الأمريكي أيضًا يشمل حسام عاشور، هم يريدون اللاعبين الخبرة، والعرض مغري للغاية وسأكون حلقة وصل بين الطرفين خلال الفترة القادمة».
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