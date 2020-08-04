شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصري للاعبين: مظهركم مشرف وثقتنا فيكم بلا حدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، في معسكر اعداد الفريق ببرج العرب بالأسكندرية.

وقال الخولي للاعبين، مظهركم كان مشرف للغاية في معسكر الاعداد في مدينة برج العرب بالأسكندرية، بعدما التزمتوا بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحذافيرها.

وشدد الخولي، علي اللاعبين، ان ثقة مجلس الإدارة، فيهم بلا حدود، لمواصلة الانتصارات، ووضع المصري في المكانة التي تليق به في جدول المسابقة.