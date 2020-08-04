شكرا لقرائتكم خبر عن تدريباته مائية لـ «أوباما» لتخليصه من آلام «الأمامية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيلي خاص ليوسف أوباما، مهاجم الفريق.

ويعاني أوباما، من أصابة بشد في العضلة الامامية، تسبب في غيابه عن الفريق في المباراتين المقبلتين امام المصري، والإتحاد في الدوري,

ويتضمن البرنامج، اداء اللاعب، بعض من التدريبات المائية، بالإضافة الي تدريبات تقويات عضلات الركبة، داخل صالة الجيمانزيوم.