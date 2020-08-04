شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: من الصعب استكمال الدوري بسبب بطولات إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن جدول مباريات الدوري سيواجه أزمة بسبب مشاركات الأندية المصرية فى البطولة الأفريقية خلال الفترة المقبلة. وقال عبدالغني فى برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة Ten : «من الصعب استكمال بطولة الدوري بهذا الشكل، واتحاد الكرة لم يضع مواعيد المباريات كاملة وهذا يثير الشكوك حول استكمال البطولة بشكل منظم» وأضاف: «سيكون على اتحاد الكرة أن يؤجل مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب مشاركتهم فى البطولات الأفريقية وهذا سوف يسبب أزمة فى جدول الدوري». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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