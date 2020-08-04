شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يلجأ لنظام اليوم الكامل في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، تطبيق نظام اليوم الكامل، استعداداً لمواجهة المصري، المقررة منتصف أغسطس الجاري، في الدوري.

وسيبدأ لاعبو الإسماعيلي، في المران علي فترتين، اعتباراً من بعد غداً الخميس، لتعويض الغاء المباريات الودية.

وسيجري المدير الفني، تقسيمة غداً بين لاعبيه، علي الملعب الرئيسي للنادي الإسماعيلي، لإكسابهم حساسية المباريات.

وتقرر إلغاء المباراتين، الوديتين، الذي كان مقرر ان يخوضهما الإسماعيلي، مع انبي والإنتاج الحربي، بسبب ضيق الوقت للفريقين، ومشاركتهم في مباريات الدوري.