شكرا لقرائتكم خبر عن السقا: المصري بدون إصابات «كورونا» قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري البورسعيدي، على جاهزية الفريق لخوض مواجهة الزمالك بعد غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وقال السقا فى برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة Ten : «قمنا بإجراء مسحة أول أمس ولم تكشف عن وجود أى إصابات كورونا بين الفريق على الإطلاق، والفريق جاهز تمامًا لخوض مباراة الزمالك».
وعن أزمة القيد أوضح: «موقفنا أفضل بعدما جهزنا الأوراق والمستندات وتقدمنا بها فى الاتحاد الدولي فيفا وهذا الملف اشتغلنا عليها لمدة ثلاثة شهور».
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