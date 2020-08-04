شكرا لقرائتكم خبر عن أول سبتمبر «كاف» يحسم مصير الحضور الجماهيري لبطولاته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، مطلع سبتمبر المقبل، للإعلان عن مصير الحضور الجماهيري في مباريات الدور قبل النهائي، لدوري رابطة الأبطال الافريقي، والبطولة الكونفدرالية، مطلع سبتمبر المقبل.
وتلقت لجنة المسابقات، بالكاف، مطالبات من الأندية المشاركة، في البطولتين، لحسم الموقف الجماهيري، حتي يتثني لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جماهيرهم.
وأعلن الكاف، استئناف مباريات الدور قبل النهائي، لدوري الابطال، والبطولة الكونفدرالية، نهاية شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف دام منذ شهر مارس المنقضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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