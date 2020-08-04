شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدي: طلبنا تأجيل مباراتين.. وظهور 13 حالة سلبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن هناك ارتياح داخل الجهاز الفني للفريق بعد قرار تأجيل مواجهة نادي مصر، المقرر لها يوم السبت المقبل.
وقال مهدي فى برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة Ten : «العينة ظهرت اليوم 13 حالة سلبية من إجمالي 18، وأوجه الشكر لمسؤولي اتحاد الكرة بعد تأجيل مواجهة نادي مصر، ونسعي لخوض أى مباراة ودية خلال الفترة المقبلة».
وأضاف مهدي: «المباريات أساس لياقة اللاعبين ونسعي بقوة لخوض ولو مباراة ودية واحدة، وطلبنا تأجيل مباراتين فى الدوري لعدم خوضنا مباريات ودية».
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