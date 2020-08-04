شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي: مبادرة «دراجتك صحتك» هدفها الحفاظ على صحة ولياقة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فوزي، المتحدث بإسم وزارة الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم دائما بصحة ولياقة المواطن، وعليه نفذت وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الرئيس مبادرة "دراجتك صحتك" من خلال مشروع قومي كبير خاص باللياقة البدنية والصحية.

وقال فوزي فى برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: " مبادرة "دراجتك صحتك"، من أهم أهدافها الحفاظ على صحة ولياقة المواطن وتعتبر وسيلة اقتصادية أيضا وسهلة في ممارستها ورياضة في متناول الجميع، وأن جميع فئات الشعب المصري تستطيع أن يحصل عليها ويمارس هذه الرياضة.

وأضاف: «هذه الدراجات تم تصنيعها من خلال تصنيع الهيئة العربية للتصنيع، وهذه الدراجة هي صناعة مصرية خالصة بنسبة 100%، وسيجرى تدعيمها بسعر اقتصادي مع أحد البنوك الوطنية، وهي نوعان الأولى جبلي وسعرها 1932 جنيها أقل من سعر السوق العادي ومناسبة لجميع الأعمار السنية، وأخرى خاصة بالرياضيين وسعرها 2362 جنيها، وننتظر كل المواطنين يوم 6 أغسطس».