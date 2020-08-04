شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: المصري لن يتنازل عن التواجد في المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد عبد الظاهر السقا، مدير الكرة للفريق الكروي الأول للنادي المصري، على أن فريقه لن يتنازل عن التواجد في المربع الذهبي والمشاركة في إإحدي البطولات الإفريقية الموسم المقبل، مثلما اعتادت جماهيره خلال الأربع مواسم المنقضية.

وأكد السقا، على أن المصري، يضم مجموعة من افضل لاعبي الدوري، وقادرون علي تحقيق طموحات الجماهير، خصوصاً وان الروح الموجوده بينهم منذ فترة الاعداد لإستئناف الدوري، في عنان السماء.

وأشار السقا، إلي أن لاعبيه تعاهدوا علي تحقيق نتيجة إيجابية، خلال مباراة الزمالك، المقررة الخميس، في الدوري.