شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يغيب عن مباراة الزمالك والمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن مباراة المصري البورسعيدي، والتى من المقرر لها بعد غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستعيد القلعة البيضاء جهود اللاعب فى مواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام على ستاد برج العرب، يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل الجهاز الفنى للفارس الأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استبعاده من الحسابات الفنية من مواجهة المصرى المقبلة التى ستقام يوم الخميس القادم، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، بعد شكواه من إجهاد عضلى.