شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: لاعبو المصري أبدوا رغبتهم اللعب دون مقابل حتى انتهاء أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق العشري، المدير الفني للنادي المصري، أن مجلس إدارة ناديه برئاسة سمير حلبية لم يدخر جهداً في دعم اللاعبين والجهاز الفني.

وقال العشري، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها جميع الأندية، إلا أن مجلس الإدارة أوفي بكل إلتزاماته لتوفير أجواء مناسبة والمساعدة على تحقيق نتائج متميزة.

وأضاف العشري، أن لاعبو الفريق، أبدوا رغبتهم في اللعب بدون مقابل حتي انتهاء تلك الفترة العصيبة، الا ان مجلس الإدارة، قابل طلبهم بالرقض.