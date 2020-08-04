شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ٩ لاعبين من يد الزمالك لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا، عن قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر المنتخب في الغردقة خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 24 سبتمبر المقبل.

واستقر جهاز المنتخب على ضم ٩ لاعبين من الزمالك لمعسكر المنتخب والذي يأتي استعدادا لكأس العالم الذي تستضيفه مصر يناير المقبل.

و يتواجد بصفوف المنتخب كلا من قائد المنتخب ونادى الزمالك أحمد الاحمر و محمد على وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن صفا ويحيى الدرع وحسن وليد قداح وأكرم يسرى ووسام نوار وخالد وليد.

و قام الاتحاد المصري لكرة اليد بإخطار نادي الزمالك بضم اللاعبين للمعسكر وضرورة حضورهم للخضوع لمسحة كورونا للاطمئنان على سلامتهم قبل انطلاق المعسكر.