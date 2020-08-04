شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ٩ لاعبين من يد الزمالك لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا، عن قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر المنتخب في الغردقة خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 24 سبتمبر المقبل.
واستقر جهاز المنتخب على ضم ٩ لاعبين من الزمالك لمعسكر المنتخب والذي يأتي استعدادا لكأس العالم الذي تستضيفه مصر يناير المقبل.
و يتواجد بصفوف المنتخب كلا من قائد المنتخب ونادى الزمالك أحمد الاحمر و محمد على وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن صفا ويحيى الدرع وحسن وليد قداح وأكرم يسرى ووسام نوار وخالد وليد.
و قام الاتحاد المصري لكرة اليد بإخطار نادي الزمالك بضم اللاعبين للمعسكر وضرورة حضورهم للخضوع لمسحة كورونا للاطمئنان على سلامتهم قبل انطلاق المعسكر.
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