شكرا لقرائتكم خبر عن رُعب فى الرجاء المغربي قبل موقعة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «البطولة» المغربية، مفاجآة مدوية عن تأجيل مواجهة الرجاء البيضاوى أمام نظيره المغرب التطوانى والتي كان مقررا لها في التاسعة من مساء غدا الأربعاء، على ملعب «سانية الرمل»، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المغربي، بسبب إصابة بعض لاعبى الأخير بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وقالت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يصدر القرار الرسمي بتأجيل مباراة الرجاء والمغرب التطوانى في الساعات القليلة المقبلة، إلى موعد لاحق، بعد تأكيد إصابة لاعبين من الفريق التطواني بالوباء العالمى.
وأوضحت أنه تم تسجيل إصابة بفيروس كورنا بفريق المغرب التطواني لكرة القدم، بعد تأكد إصابة لاعبين بفيروس كورونا بعد الاختبارات التي خصع لها الفريق أمس الاثنين، ويتعلق الأمر بكل من حمزة الموساوي، وكمال بلعربي.
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