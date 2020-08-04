شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة فى الزمالك قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري بعد فترة توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

ويعاني القلعة البيضاء من غيابات بالجملة قبل مواجهة المصري، لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو الإيقاف أو عدم المشاركة في التدريبات وظروف الطيران.

يأتي على رأس الغيابات الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم واللذان لم يصلا القاهرة حتى الآن بسبب ظروف الطيران وتأخر العودة إلى مصر، ومن المفترض أن يصل الثنائي غدًا الأربعاء بصورة نهائية حيث يتواجدا في الإمارات حاليًا كترانزيت ومنها إلى مصر في غضون الساعات المقبلة.

وفي الوقت ذاته يغيب كل من إمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإيقاف من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة السوبر ضد الأهلي وما نتج عنها من نرفزة واشتباك بين لاعبي الفريقين عقب اللقاء ليتم إيقاف شيكابالا وإمام عاشور ثنائي الزمالك.