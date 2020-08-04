دي يونغ: دوري الأبطال حالياً يخدم الفرق الصغيرة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

اعتبر لاعب الوسط فرانك دي يونج أن الصيغة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام الأدوار النهائية من مباراة واحدة في لشبونة، "تخدم نظرياً" الفرق الصغيرة، لأنها "قد يكون لها خيارات أكثر في مواجهة من مباراة واحدة". وجاء ذلك في لقاء مع تلفزيون النادي، وأشار دي يونغ خلاله إلى أنه رغم هذه الصعوبة، لكن "هناك فرصة كبيرة" للفوز بالنسخة الحالية للبطولة. وقال: "هذه الصيغة الجديدة تمثل تغييراً، الأمر صعب للأندية الكبرى، لأنه من قبل كان لديك فرصتين (في الأدوار الإقصائية)، ولكن الآن مباراة واحدة يمكن أن تفاجئك". وفي جميع الأحوال، أشار دي يونغ إلى أن "تصمم المسابقة متكافئ للجميع". وأشار إلى أن كل الفرق التي تأهلت للأدوار النهائيات من الفرق الكبرى ولكن الجانب الذي يضم البرسا (بايرن وريال مدريد والسيتي)، "أصعب" من الآخر". وقال "لدي أحاسيس جيدة ودائماً ما أكون متحفزاً في التشامبيونز". وحول إقامة المباريات دون جمهور، أشار إلى أن الأمر "غريب بعض الشيء"، ولكن "التشامبيونز مرئية بشكل أكبر، لأن هناك أجواء شائكة" حولها.

