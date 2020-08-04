شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاسياس يعلن اعتزاله اللعب نهائياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020 أعلن الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، اليوم الثلاثاء، اعتزاله النهائي لكرة القدم، بعد أكثر من عام من الابتعاد عن الملاعب، عقب إصابته بأزمة قلبية في مايو (آيار) 2019.

جاء إعلان الحارس السابق التاريخي لريال مدريد، وللمنتخب الإسباني، والذي احتفل بلقب الدوري البرتغالي مع بورتو، آخر فريق لعب لصفوفه، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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