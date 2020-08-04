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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يوقف النشاط الرياضي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020
أعلن الاتحاد الرياضي العام السلطة الرياضية الأعلى في سوريا، اليوم الثلاثاء، عبر ببان رسمي عن إيقاف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأشار البيان: "نظراً للظروف الصحية وحرصاً على سلامة الرياضيين وكل أفراد المجتمع، نعلن إيقاف النشاط الرياضي الرسمي (بطولات اتحادات الألعاب - معسكرات داخلية- دورات ومهرجانات رياضية) حتى إشعار آخر". من جهة ثانية أكد مدير مكتب الإعلام في الاتحاد السوري لكرة القدم يامن الحاجة، عن تثبيت إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس سوريا غداً الأربعاء، في العاصمة بين الجيش والوحدة وفي حمص بين المجد والساحل. وكان فيروس كورونا أصاب مجموعة من اللاعبين والإداريين في مختلف الألعاب كان آخرهم إصابة 4 لاعبين من منتخب سوريا لكرة القدم إضافة لثلاثة إداريين خلال معسكرهم التدريبي في مدينة حلب.
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