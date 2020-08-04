الأرجنتيني ديبالا أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جوائز أفضل اللاعبين لموسم 2020/2019، والذي توج به يوفنتوس للمرة التاسعة على التوالي ورقم 36 في تاريخه. وذكر الموقع الرسمي للرابطة، أن لاعب يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، والذي توج خلاله فريقه بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي. وحصل البولندي فويتك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، على جائزة أفضل حارس مرمى في الموسم، فيما توج الهولندي ستيفان دي فري لاعب إنتر ميلان بلقب أفضل مدافع. وحصل أليخاندرو غوميز لاعب أتالانتا على جائزة أفضل لاعب وسط، فيما انتزع تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو لقب أفضل مهاجم في الموسم. وحصل ديان كولوسيفسكي لاعب بارما على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.

