رسمياً.. نادال ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

قرر نجم التنس الإسباني رافائيل نادال الانسحاب من نسخة العام الحالي من بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" بسبب مخاوف تتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد. وكان من المقرر أن يدافع نادال عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة الذي حصده في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد الفوز في النهائي على الروسي دانييل ميدفيديف، لكنه أعلن انسحابه اليوم. وتنطلق بطولة فلاشينغ ميدوز في 31 أغسطس (آب) وتستمر حتى 13 سبتمبر (أيلول) المقبل. واستند قرار نادال الفائز بـ19 لقباً في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، إلى المخاطر المتعلقة بالسفر تزامناً مع استمرار جائحة كورونا.

