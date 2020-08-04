شكرا لقرائتكم عبدالغني: الأهلي لن يتأثر حال رحيل صبحي و كهربا.. طاهر البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، بامتلاك الأهلي روح الانتصار وهذه ميزة يمتلكها طوال تاريخه، مشددًا على أن لن يكون هناك أزمة فى حالة رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى النصر السعودي.

وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيوينة : "الأهلي طوال تاريخه لم يقف على أى لاعب، وفى حالة استفادة القلعة الحمراء من بيع كهربا فعليه أن يستغني عنه ويحصل على المقابل المادي الكبير وهناك بدائل موجودة داخل الفريق".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر من الممكن أن يعوض كهربا ورمضان صبحي فى حالة رحيلهما عن النادي الأهلي، والمدير الفني الأجنبي دوره توفير البديل داخل الفريق".

قال مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن جدول مباريات الدوري سيواجه أزمة بسبب مشاركات الأندية المصرية فى البطولة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، مضيفا "من الصعب استكمال بطولة الدوري بهذا الشكل، واتحاد الكرة لم يضع مواعيد المباريات كاملة وهذا يثير الشكوك حول استكمال البطولة بشكل منظم".

وواصل: "سيكون على اتحاد الكرة أن يؤجل مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب مشاركتهم فى البطولات الأفريقية وهذا سوف يسبب أزمة فى جدول الدوري".

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وكشف مجدي عن تلقيه عرض أمريكي لمحمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة موضحا "تلقيت عرض من أحد الأصدقاء فى أمريكا لخوض شيكابالا تجربة إحتراف فى الدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة فى "بوسطن" وتم التواصل بي بصفتي رئيس جمعية اللاعبين المحترفين".

واستكمل: "العرض الأمريكي أيضًا يشمل حسام عاشور، هم يريدون اللاعبين الخبرة، والعرض مغري للغاية وسأكون حلقة وصل بين الطرفين خلال الفترة القادمة".

وأكد أن صالح جمعة أصبح "سراب" فى الأهلي رغم انه لاعب على المستوي الفني جيد للغاية ولكن من الأفضل رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة ولكنه أصبح سراب داخل النادي الأهلي، وعلى المسؤولين تركه يرحل فهو أصبح غير متواجد على الإطلاق فى حسابات المدير الفني خلال الفترة الحالية والقادمة".

وأضاف: "على مسؤولي الأهلي أن لا يبحثوا عن سراب، اللاعب خارج حسابات فايلر ولن يشارك فى أى مباراة، والدليل المباريات الودية".