شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: بيان اتحاد الكرة مميز وذكى وقفل على كل اللى هيتلكك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الإعلامى إبراهيم فايق، ببيان اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الإنتاج الحربى مع نادى مصر، والتى كان مقرر إقامتها السبت المقبل، لأجل غير مسمى بسبب كثرة العينات الإيجابية بفريق الإنتاج.

وأكد الإعلامى إبراهيم فايق خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أن بيان اتحاد الكرة ذكى جدا ومميز وقفل على كل اللى هيتلكك من الأندية، بحيث لا يسمح بتأجيل أى مباراة أخرى".

وأضاف إبراهيم فايق، أن حسام الزناتى برر قرار تأجيل مباراة الإنتاج بوجود إصابة للإنتاج قبل بداية المسابقة بأسابيع مما أثر على الاستعداد، كما أنه يوجد مساحة لتعويض هذه المباراة دون تأثير على جدول الدورى، لأن الإنتاج ونادى مصر لا يشاركون فى البطولات الأفريقية، فهناك وقت لإعلان موعد جديد للمباراة ستعلن مع باقى المباريات.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربي.

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وصرح المهندس حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد أن حالة فريق الإنتاج الحربى تعد حالة استثنائية حيث وصلت عدد الإصابات به إلى 19 فردًا، ما بين لاعبين وفنيين واداريين، إضافة إلى أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالى ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة لا قدر الله أثناء المسابقة ستؤثر حتما على عدد أكبر من المباريات.

أضاف الزناتى أن تأجيل مباراة الإنتاج ومصر اف سى لن يؤثر على مواعيد باقى المباريات وانتظام المسابقة، حيث أن الفريقين لا يرتبطان ببطولات أخرى، فضلا عن خروج الإنتاج من كأس مصر، بينما لن يلعب نادى مصر مباراته فى دور الثمانية قبل أن تقام مباراة الزمالك وسموحة فى دور ال 16، مما يسهل إيجاد موعد بديل للمباراة المؤجلة، الذى تم تحديده بالفعل وسيتم الإعلان عنه ضمن الإعلان عن جدول المباريات المُتبقية من عمر المسابقة.

كما شدد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أن حالة نادى الإنتاج الحربى لا يجب أن يُبنى عليها فى أية حالات قد تحدُث مستقبلاً نظراً لأنها حالة مُتفردة ولها ظروفها الخاصة وجرى التعامل معها فى هذا الإطار.