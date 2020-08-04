شكرا لقرائتكم درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علي درويش، مدير هيئة ستاد القاهرة، أن مسؤولو النادي الأهلي لم يتواصلوا مع هيئة الاستاد من أجل خوض مباراة الإياب مع الوداد المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف درويش فى بتصرحات تلفزيوينة قائلا : "لم يحدث أى مخاطبة لأن ستاد القاهرة من الطبيعي أن يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتمني إقامة النهائي بينهما فى مصر".

وواصل درويش : "ستاد القاهرة جاهز لاستضافة أى مباراة خلال الفترة المقبلة، ونتمني التوفيق لقطبي الكرة المصرية فى بطولة أفريقيا".

كما تقرر أن يكون ستاد القاهرة الدولى، الملعب المستضيف لمباريات الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، حيث ستكون المباريات التى سيكون القطبين أصحاب الأرض بها على ستاد القاهرة الدولى وذلك فى بطولة الدورى.