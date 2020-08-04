شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني : نادي أمريكي يطلب ضم شيكابالا وحسام عاشور فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، عن تلقيه عرض أمريكي لمحمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

وأضاف عبدالغني فى تصريحات تلفزيوينة: "تلقيت عرض من أحد الأصدقاء فى أمريكا لخوض شيكابالا تجربة إحتراف فى الدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة فى "بوسطن" وتم التواصل بي بصفتي رئيس جمعية اللاعبين المحترفين".

واستكمل: "العرض الأمريكي أيضًا يشمل حسام عاشور، هم يريدون اللاعبين الخبرة، والعرض مغري للغاية وسأكون حلقة وصل بين الطرفين خلال الفترة القادمة".

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وقال مجدي عبدالغني، أن جدول مباريات الدوري سيواجه أزمة بسبب مشاركات الأندية المصرية فى البطولة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالغني : "من الصعب استكمال بطولة الدوري بهذا الشكل، واتحاد الكرة لم يضع مواعيد المباريات كاملة وهذا يثير الشكوك حول استكمال البطولة بشكل منظم".

وواصل: "سيكون على اتحاد الكرة أن يؤجل مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب مشاركتهم فى البطولات الأفريقية وهذا سوف يسبب أزمة فى جدول الدوري".