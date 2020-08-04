شكرا لقرائتكم حمادة أنور: بن شرقى وأوناجم في مصر غدا.. والكاف هو من يحدد مواعيد أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موعد وصول المغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق من المغرب، وموعد مواجهة الرجاء المغربى.

وقال حمادة أنور في تصريحات للإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: المواعيد التي تقدمنا بها لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا مجرد اقتراحات للاتحاد الأفريقي، والكاف هو اللى بيحدد الموعد النهائي وكل نادى بيقترح موعد والقرار النهائي للكاف".

وأضاف حمادة أنور: "أن المغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم متواجدان حاليا في الإمارات، وإن شاء الله هيكونوا بكرة في مصر لعمل المسحة ويدخلوا مع الفريق، مؤكدا أن السبب في تأخيرهم هي مواعيد الطيران".

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وعن إعلان الصفقات، قال عضو مجلس الزمالك، "مجلس الزمالك سيعلن عن الصفقات الجديدة بعد نهاية الموسم الحالي، وأن الوقت الحالي مهتمون بالمباريات التي سيخوضها الفريق في الدورى وبطولة أفريقيا".

ووجه حمادة أنور الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية، قائلا: أنا بشكر أعضاء الجمعية العمومية اللى أبهرونا بالحضور المميز والتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها النادى".