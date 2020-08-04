شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: المصري بدون "كورونا" قبل مواجهة الزمالك في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري البورسعيدي، جاهزية الفريق لخوض مواجهة الزمالك بعد غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وقال السقا فى تصريحات تلفزيوينة قائلا: "قمنا بإجراء مسحة أول أمس ولم تكشف عن وجود أى إصابات كورونا بين الفريق على الإطلاق، والفريق جاهز تمامًا لخوض مباراة الزمالك".

وعن أزمة القيد أوضح السقا :"موقفنا أفضل بعدما جهزنا الأوراق والمستندات وتقدمنا بها فى الاتحاد الدولي "فيفا" وهذا الملف اشتغلنا عليها لمدة ثلاثة شهور".

أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أن طارق العشري المدير الفني للفريق، يسعى للوصول إلى مركز متقدم في مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية، و

وأضاف: "انهينا آخر مراحل فترة الإعداد، و طارق العشري قام بتجهيز الفريق بشكل جيد، وهو يهتم بالنواحي الدفاعية، لدينا غيابات أمام الزمالك وهم مفتاح طقطق وسعيدو سيمبوري".

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وواصل السقا:" مجلس الإدارة قام بتسديد دفعة من المستحقات للاعبين قبل العيد، وهو أمر جيد في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

وتابع: "طارق العشري استقر على 90% من القوام الأساسي، الزمالك فريق كبير ولديه عناصر مميزة، استعدينا بشكل قوي بتحفيز اللاعبين ودرسنا الفريق الأبيض جيدا بالفيديو.

وأتم: "اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق مركز متقدم كما كان في الموسم القادم".