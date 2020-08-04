شكرا لقرائتكم مجدى عبد العاطى: مهمتى مع الإنتاج تنتهى مع رجوع مختار مختار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدى عبد العاطى المدرب العام للإنتاج الحربى، أنه قبل مهمة تدريب الإنتاج الحربى من أجل مختار مختار الذى لا يمكن أن يرفض له طلب.

وقال مجدى عبد العاطى في تصريحات للإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: كنت رافض العودة للرجل الثانى ولكن مع كابتن مختار مختار مختلف".

وأضاف عبد العاطى: إصابة مختار مختار ومحمد عبد الله صعبت من مهمة الإنتاج لذلك قبلت المهمة، ومختار تعافى وأمامه 10 أيام للعمل بشكل طبيعى، مؤكدا أن مختار مختار اتصل عليا وقال لى "أنا محتاجك توقف مكانى في الفريق".

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وأوضح مدرب الإنتاج الحربى: "أنا متواجد مع الإنتاج حتى شفاء الكابتن مختار وبعد كدة أرجع لمكانى ومش هكمل مع الإنتاج بمجرد رجوع مختار مختار أنا هيكون مليش دور وبعدين معايا جهاز تانى مقدرش اسيبه".

وتابع مجدى عبد العاطى: "نزلت الملعب وأتكلمت مع اللاعبين اللى هم 12 لاعبا منهم 4 ناشئين، والوضع صعب جدا.. ومعرفناش نلعب مباراة الإسماعيلى الودية".