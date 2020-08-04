شكرا لقرائتكم من يعوض غياب بن شرقي وأناوجم وأوباما امام المصري في الدوري ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد نادى الزمالك مجموعة من لاعبي الفريق الكروي الأول في مباراته المقبلة أمام المصري، في الثامنة مساء الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأكد غياب كل من المغربين أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم نظرا لعدم وصولهما على القاهرة حتى الان قادمين من المغرب لظروف توقف الطيران بسبب جائحة كورونا، كما سيغيب يوسف أوباما بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الامامية، فضلا عن غياب إمام عاشور، بسبب إيقافه لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر ، ونفس الحال بالنسبة للقائد محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الأبيض، نظرا لإيقافه لمدة 8 مباريات بعد أحداث مباراة السوبر التي جمعت الزمالك مع الأهلي في الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، ويغيب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق بعد إيقافه 3 مباريات عقب مباراة السوبر لنفس العقوبات.

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ومن المقرر ان يستعين الفرنسي باتريس كارتيرون ببعض الأوارق لتعويض غياب الثلاثى الأهم بن شرقي وأناوجم وأوباما حيث سيحتاج على خدمات الثنائي أحمد سيد زيزو و إسلام جابر وهما الأقرب لتعويض غياب محمد أوناجم وأشرف بن شرقي أمام المصري في مباراة الخميس بالدوري.

كما سيحاول تعويض غياب أوباما من خلال الاستعانة بالدولى التونسي فرجانى ساسي للدفع به كصانع ألعاب نظرا لقدرته الرائعة في مساعدة زملائه لتوصليهم للاقتراب من مرمى الخصم على أن يتم اللعب بطارق حامد ومحمد حسن في الوسط ، أو يقوم بالدفع بكريم بامبو أو سيف فاروق جعفر في مركز صانع الألعاب.