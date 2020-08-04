شكرا لقرائتكم طارق يحيي: أنا مش ملطشة لحد.. ووصول بن شرقي وأوناجم الى القاهرة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل في العاشرة صباحا المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الى القاهرة للانضمام الى صفوف القلعة البيضاء.

أكد طارق يحيي كابتن الزمالك السابق أن اللاعبان سيتوجهان فور وصولهما الى القاهرة للخضوع الى مسحة كورونا ثم يتوجها الى معسكر الفريق ببرج العرب على ان يتم عزلهما نهائياً عن الفريق لحين وصول نتيجة العينة الأولى والثانية.

أضاف طارق يحيي خلال مقدمة برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "سيتم خوض اللاعبان التدريبات بشكل انفرادي بعيد عن الفريق الكروي الأول كما لن يسمح لهما بالتجمع مع اللاعبين نهائياً".

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وقال طارق يحيي أن الفريق تدرب مرة واحدة اليوم على ان يخوض تدريب غداً مرة واحدة أيضاً قبل الاستعداد النهائي لمباراة المصري البورسعيدي المقررة الخميس القادم.

وتابع طارق يحيي أن الجماهير هي صاحبت الفضل عليه في عالم الساحرة المستديرة مشدداً على أنه يتقبل أي موقع في القلعة البيضاء حتى لو كان يوم واحد فقط مشيرا الى أنه يستمتع بخدمة النادي دون أية شروط نهائياً.

وأوضح طارق يحيي: "أنا رجل مسئول في نادي الزمالك أدير قطاع الناشئين بنجاح، أنا مش مدلوق قوي لكن ببقى قاعد في بيتي وبقول حاضر يا أفندم لكن مش ملطشة لأني في النهاية مسئول عن 3 قطاعات في النادي وتميزنا في السنوات القليلة الماضية.