شكرا لقرائتكم خالد مهدي : الإنتاج الحربي طلب تأجيل مباراتين.. وسلبية 13 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن هناك ارتياح داخل الجهاز الفني للفريق بعد قرار تأجيل مواجهة نادي مصر، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وأضاف مهدي فى تصريحات تلفزيونية قائلا : "العينة ظهرت اليوم 13 حالة سلبية من إجمالي 18، وأوجه الشكر لمسؤولي اتحاد الكرة بعد تأجيل مواجهة نادي مصر، ونسعي لخوض أى مباراة ودية خلال الفترة المقبلة".

وواصل : "المباريات أساس لياقة اللاعبين ونسعي بقوة لخوض ولو مباراة ودية واحدة، وطلبنا تأجيل مباراتين فى الدوري لعدم خوضنا مباريات ودية".

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي تعافي ١١ فرد من فريقه من فيروس كورونا سواء لاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والإداري

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وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:"ظهرت منذ قليل نتيجة المسحة التي أجراها لاعبو الإنتاج الحربي وجاءت نتيجتها شفاء ١١ فرد من الفريق من فيروس كورونا سواء لاعبين أو جهاز فني او اداري وتتبقي حالة واحدة للاعب بالفريق لم يخضع للمسحة لمنحه فرصة للتعافي بشكل أفضل وبذلك تخلو صفوف الإنتاج من اصابات كورونا باستثناء حالة واحدة "

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي.

وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن حالة فريق الإنتاج الحربي تعد حالة استثنائية حيث وصلت عدد الإصابات به إلى ١٩ فردًا ، ما بين لاعبين وفنيين واداريين، إضافة إلى أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالي ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة لا قدر الله أثناء المسابقة ستؤثر حتما على عدد أكبر من المباريات.