شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يعلن رسيميا تعاقده مع فيران توريس لمدة خمس سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي، تعاقده مع فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2025.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي للنادى، إن مانشستر سيتي أنهى التوقيع الرسمي مع فيران توريس جناح فالنسيا كأولى صفقات السيتيزين الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

وعلق فيران توريس بعد توقيعه لمانشستر سيتي، قائلاً، "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى مانشستر سيتي، كل لاعب يرغب في المشاركة في الفرق الهجومية ومانشستر سيتي واحد من أكثر الفرق الهجومية في كرة القدم العالمية".

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تابع، "يشجع بيب جوارديولا على أسلوب منفتح وهجومي حقًا، وهو ما أحبه، وهو مدرب لديه سجل حافل في تحسين اللاعبين، إن جعله يشرف على تطوري هو حلم".

أضاف، "فاز مانشستر سيتي بالكثير من الألقاب في السنوات العشر الماضية وآمل أن أتمكن من لعب دور في استمرار هذا النجاح".

جدير بالذكر أن فيران توريس خاض 44 مباراة مع فالنسيا بكافة المسابقات هذا الموسم، وأحرز 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة.