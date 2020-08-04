شكرا لقرائتكم الكونفدرالية تؤجل إتمام انتقال ثلاثي بيراميدز إلى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة نادى بيراميدز على إغلاق ملف انتقالات أي لاعب من داخل صفوف النادي السماوي وتأجيل المفاوضات نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأى من الفرق الأخرى.

وجاء هذا القرار على خلفية رغبة مسئولي بيراميدز في التركيز التام لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية في حسم موقف الفريق من المنافسة الشرسة للفوز بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الذى يتمنى مسئولي بيراميدز حصد لقبها .

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بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر، حيث حدد الكاف 22 سبتمبر موعداً لمباراة بيراميدز ضد حوريا الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء والرباط، وفى نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط على أن تكون المباراة النهائية ستقام يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط.

وتأجلت بالفعل إتمام صفقة انتقال ثلاثي بيراميدز إلى الزمالك وهم كل من نبيل عماد دونجا ورجب بكار وعبد الله بكرى، بعد الاتصالات التي تمت بين الناديين خلال الفترة الماضية ، بناء على رغبة مسئولي بيراميدز لتركيز الفريق في مباريات الكونفدرالية .

وأبدي الزمالك رغبته فى التعاقد مع الثلاثي دونجا وبكار وعبد الله بكرى لاعبى الفريق السماوي، لتدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد ، ولم يمانع مسئولي إلا أنهم أجلوا المفاوضات لحين الانتهاء من بطولة الكونفدرالية .