شكرا لقرائتكم الفيصلي يهزم التعاون ويرتقي إلى المركز الرابع "مؤقتاً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع الفيصلي فوزا صعبا من ضيفه التعاون 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفيصلي بهدف سجله أحمد أشرف الفقي في الدقيقة التاسعة وتعادل التعاون بهدف سجله سيدريك أميسي في الدقيقة 63، ثم سجل لوان جييرمي هدف الفوز للفيصلي في الدقيقة 70.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، مؤقتا، وتوقف رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز الثامن.