مضرب: نادال يعلن عدم مشاركته في فلاشينغ ميدوز

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باريس: اعلن نجم كرة المضرب الاسباني رافايل نادال الثلاثاء عدم مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بسبب قلقه من فيروس كورونا المستجد

وقال نادال على حسابه على تويتر "بعد تفكير عميق، قررت عدم المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام. الوضع الصحي لا يزال معقدا جدا في العالم بأجمعه وحالات جائحة كوفيد-19 تتكاثر ويبدو بأننا لم نتمكن من السيطرة عليه حتى الان".

واضاف "انه قرار لم أكن اود اتخاذه لكنني قررت ان اتبع قلبي هذه المرة وفي الوقت الحالي افضل عدم السفر".

وتقام بطولة فلاشينغ ميدوز من 31 اغسطس حتى الثالث عشر من سبتمبر على ان تليها بطولة رولان غاروس بعدها باسبوعين.

ولم يتردد النجم الاسباني البالغ من العمر 34 عاما في انتقاد روزنامة موسم كرة المضرب بقوله "ندرك بان الموسم المضربي المقتضب هو فوضوي بامتياز هذا العام بعد توقف اربعة اشهر من دون اللعب".

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ومع غياب السويسري المخضرم روجيه فيدرر عن الموسم الحالي بأكمله بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته، فان البطولة الاميركية ستشهد غياب النجمين عنها سويا للمرة الاولى منذ عام 1999.

وكان نادال صاحب 19 لقبا كبيرا يستطيع معادلة الرقم القياسي المسجل بإسم فيدرر بالذات (20 لقبا كبيرا) لو شارك في البطولة الاميركية.

في المقابل، أكد المنظمون مشاركة الرقم واحد عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش بحسب اللائحة التي اصدروها الثلاثاء والتي ضمت ستة من اللاعبين العشرة الاوائل من بينهم النمسوي دومينيك تييم والروسي دانييل ميدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والالماني الكسندر زفيريف في حين يغيب السويسري ستان فافرينكا بطلة نسخة عام 2016.

وكانت المصنفة اولى عالميا الاسترالية اشلي بارتي اعلنت انسحابها في فئة السيدات من البطولة ايضا الاسبوع الماضي.