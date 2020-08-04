صور ..نجمات الرياضة مع شريك الحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل عدد من لاعبات الرياضة ، فترة توقف النشاط ، في الاحتفال بارتباطهن ، سواء بالخطوبة أو الزفاف ، أو عقد القران ، وقد شهدت الأيام الماضية ارتباط أكثر من نجمة في مختلف اللعبات الرياضية ، ففي الكاراتيه نجد جيانا فاروق ، والطاولة ريم العراقى ، والسلة ثريا محمد ، والتايكوندو رضوى رضا و هداية ملاك ، واليد أميرة عصام ، والطائرة الشاطئية دعاء الغباشى .

جاء احتفال جيانا فاروق بإقامة حفل أقتصر عل أسرة العروسين ، بالإضافة إلى الأصدقاء و المقربين ، بينما احتفلت ثريا محمد لاعبة سلة الأهلى والملقبة بكليوباترا في جو عائلى بالمنزل اقتصر على أسرة العروسين فقط، وبالانتقال إلى ريم العراقى فأقامت حفل لزفافها ، وعمل فوتوسيشن .

أما دعاء الغباشى والتي ارتبطت بمدرب اللعبة في النادى الاهلى، و رضوى رضا لاعبة التايكوندو فاحتفلن بعقد قرانهم في جو أسرى اقتصر على الأهل و المقربين ، أما هداية ملاك فتحتفل بزفافها خلال الأيام المقبلة .

يذكر ان الثنائى جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه ، و هداية ملاك نجحن في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، حيث تأهلت الأولى من خلال النقاط و الرانك الخاص بها من خلال المشاركة في المباريات و البطولات ، أما الثانية فتأهلت من خلال البطولة الأفريقية الأخيرة .

نرصد بعض الصور فى حياة نجمات الرياضة مع شريك الحياة

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رضوى رضا وزوجها



ثريا وخطيبها