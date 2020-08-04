شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب النصر للتعدين غرقاً في نهر النيل ومحاولات لانتشال جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي مصطفى عبد العظيم لاعب الجونة وبني سويف وسوهاج والنصر للتعدين، سابقاً، مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، غرقا في نهر النيل، حيث تحاول فرق الانقاذ انتشال جثمان اللاعب من المياة خلال الساعات الجارية .



مصطفى عبد العظيم

مصطفى عبد العظيم من مواليد مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، ولعب لفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر للتعدين بالمجموعة الأولى والتى تشرف عليها منطقة أسوان لكرة القدم لدورى القسم الثالث.

وقبل نهاية منافسات المجموعة بجولتين يحتل فيها التعدين وصافة المجموعة برصيد 43 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن كيما أسوان المتصدر.

وجمع التعدين نقاطه بعد 13 إنتصار 4 تعادلات و 3 هزائم، سجل لاعبيه 44 هدفا كأقوى خط هجومى بالمجموعة واستقبلت شباكه 16 هدفا كأقوى خط دفاع بمجموعة أسوان.

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كما نافس اللاعب مصطفى عبد العظيم مع بنى سويف على الصعود للدورى الممتاز أكثر من مرة خلال مسيرته الكروية مع فريق بنى سويف بالقسم الثانى، ونال إشادة من جميع المدربين الذين تدرب تحت قيادتهم.