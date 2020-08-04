- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب النصر للتعدين غرقاً في نهر النيل ومحاولات لانتشال جثمانه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي مصطفى عبد العظيم لاعب الجونة وبني سويف وسوهاج والنصر للتعدين، سابقاً، مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، غرقا في نهر النيل، حيث تحاول فرق الانقاذ انتشال جثمان اللاعب من المياة خلال الساعات الجارية .
مصطفى عبد العظيم
مصطفى عبد العظيم من مواليد مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، ولعب لفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر للتعدين بالمجموعة الأولى والتى تشرف عليها منطقة أسوان لكرة القدم لدورى القسم الثالث.
وقبل نهاية منافسات المجموعة بجولتين يحتل فيها التعدين وصافة المجموعة برصيد 43 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن كيما أسوان المتصدر.
وجمع التعدين نقاطه بعد 13 إنتصار 4 تعادلات و 3 هزائم، سجل لاعبيه 44 هدفا كأقوى خط هجومى بالمجموعة واستقبلت شباكه 16 هدفا كأقوى خط دفاع بمجموعة أسوان.
كما نافس اللاعب مصطفى عبد العظيم مع بنى سويف على الصعود للدورى الممتاز أكثر من مرة خلال مسيرته الكروية مع فريق بنى سويف بالقسم الثانى، ونال إشادة من جميع المدربين الذين تدرب تحت قيادتهم.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات، وبعد إجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة .
وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيخصص فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل للمباريات الودية وليس لتصفيات كأس العالم أو لتصفيات أمم أفريقيا بعد تأجيلها عاما، وأوضح المصدر، أن "فيفا" استقر على تخصيص توقف أكتوبر للوديات حتى يتسنى للمنتخبات تجميع لاعبيها والوقوف على مستواهم وتجربة أكثر من عنصر خاصة بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب فيروس كورونا ، ويشهد شهر أكتوبر المقبل فترة توقف دولية فى الفترة من يوم 7 إلى يوم 15 من نفس الشهر، وكان "فيفا" ألغى الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة لاعب النصر للتعدين غرقاً في نهر النيل ومحاولات لانتشال جثمانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.