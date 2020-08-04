أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بن شرقي وأوناجم يعودان إلي القاهرة غدا من أجل الانضمام للزمالك
بن شرقي وأوناجم يعودان إلي القاهرة غدا من أجل الانضمام للزمالك
تقرر عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم يعودان إلي القاهرة من المغرب غداً الأربعاء من أجل الانضمام لصفوف فريق الزمالك ، حيث شهدت الفترة الأخيرة تأجيل وصول الثنائى المغربى إلى القاهرة بسبب عدم اكتمال اجراءات العودة ، حيث نجح أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في إنهاء كافة الإجراءات لوصول الثنائي إلي مصر غداً .
أوباما يغيب عن الزمالك فى مواجهتى المصرى والاتحاد للإصابة
كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن يوسف أوباما مهاجم الفريق سيغيب عن الفريق الأبيض فى مباراتى المصرى والاتحاد السكندرى، المقرر لهما يومى الخميس والإثنين المقبلين، على الترتيب، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية حيث خضع لأشعة أكدت عدم قدرته على اللحاق بالمباراتين القادمتين للفريق الأبيض.
فريق يد الزمالك يستأنف تدريباته بصالة النادي بعد تطويرها
يستأنف الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك مرانه مساء اليوم على الصالة المغطاة بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة عقب نهاية أعمال التطويرات بها وتدرب الفريق مؤخرا على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر وقبلها بالمركز الأولمبي بالمعادي نظرا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات التي انتهت مؤخرا، ويقود التدريبات الجهاز الفنى بقيادة حسين زكى المدير الفنى وحسن يسرى المدرب العام، الذى وضع برنامج خاص للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا.
يعود طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ، للظهور في برنامج " زملكاوى " علي قناة الزمالك اليوم للمرة الاولي عقب اعلانه تولي تقديم الاستديو التحليلي في القناة فقط ، حيث سيقدم طارق يحيي حلقة اليوم بدلا من خالد الغندور الذي اعلن غيابه عن البرنامج لمدة أسبوع لظروف خاصة، حيث نشر خالد الغندور علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي اعتذارا لجماهير الزمالك عن ظهوره في البرنامج قائلا : لن استطيع الظهور هذا الاسبوع لظروف خاصة جدا ، دون الكشف عن كواليس غيابه عن البرنامج خاصة انه كان من المفترض ان يقدم حلقة اليوم من البرنامج عقب اجازة عيد الأضحى المبارك.
لاعب الزمالك السابق يقترب من اللعب لزعيم الثغر
اقترب صلاح ريكو لاعب وسط الزمالك السابق والمقاصة الحالى من الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندي، بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع الفريق الفيومي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
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