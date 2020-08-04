أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بن شرقي وأوناجم يعودان إلي القاهرة غدا من أجل الانضمام للزمالك

بن شرقي وأوناجم يعودان إلي القاهرة غدا من أجل الانضمام للزمالك

تقرر عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم يعودان إلي القاهرة من المغرب غداً الأربعاء من أجل الانضمام لصفوف فريق الزمالك ، حيث شهدت الفترة الأخيرة تأجيل وصول الثنائى المغربى إلى القاهرة بسبب عدم اكتمال اجراءات العودة ، حيث نجح أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في إنهاء كافة الإجراءات لوصول الثنائي إلي مصر غداً .

أوباما يغيب عن الزمالك فى مواجهتى المصرى والاتحاد للإصابة

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن يوسف أوباما مهاجم الفريق سيغيب عن الفريق الأبيض فى مباراتى المصرى والاتحاد السكندرى، المقرر لهما يومى الخميس والإثنين المقبلين، على الترتيب، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية حيث خضع لأشعة أكدت عدم قدرته على اللحاق بالمباراتين القادمتين للفريق الأبيض.