الزمالك يستعيد طارق حامد فى مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك، جهود طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، فى مواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام على ستاد برج العرب، يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما فضل الجهاز الفنى استبعاده من الحسابات الفنية من مواجهة المصرى المقبلة التى ستقام يوم الخميس القادم، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، بعد شكواه من إجهاد عضلى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن يوسف أوباما مهاجم الفريق سيغيب عن الفريق الأبيض فى مباراتى المصرى والاتحاد السكندرى، المقرر لهما يومى الخميس والإثنين المقبلين، على الترتيب، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية حيث خضع لأشعة أكدت عدم قدرته على اللحاق بالمباراتين القادمتين للفريق الأبيض.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأفراد الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، والإدارى للفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالى للكشف عن فيروس كورونا، يأتى ذلك استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى المقرر له يوم الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن خضوع أندية الدورى لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدورى.

كما استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على تعيين حكمين دوليين أو من النخبة فى معظم مباريات الأهلى والزمالك على ان يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var .

وعلم ”الخليج 365” أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلى والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولى حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا فى حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.